ООН: с начала конфликта в Йемене погибли 400 детей

Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), передает радио "Свобода". По данным фонда, ранены более 600 детей, а 1,3 млн были вынуждены покинуть свои дома.

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"Дети несут на себе основное бремя жестокого вооруженного конфликта. Их убивают бомбами и пулями, а тем, кто выживает, грозят болезни и недоедание", – заявляют в ЮНИСЕФ.

С начала этого года проправительственные войска в Йемене, с помощью Саудовской Аравии, ведут борьбу против боевиков-шиитов из группировки Аль-Хути, которых поддерживает Иран.

В марте президент Йемена Абедраббо Мансур Хади покинул страну и бежал в Саудовскую Аравию.

В результате конфликта погибли более 4,3 тыс. людей, большинство из них гражданские, По Йемену распространяются болезни и голод. Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что обе стороны нарушают законы войны и не делают достаточно, чтобы защитить гражданское население.