Подорожание еды ведет к ”тихому массовому убийству”

Рост мировых цен на продовольствие ведет к "тихому массовому убийству". Об этом заявил специальный докладчик ООН по проблемам доступности продовольствия для населения Жан Зиглер в интервью австрийским журналистам.

Как сообщает "Радио Свобода", Ж.Зиглер подчеркнул, что увеличение объемов биотоплива, спекуляции на потребительском рынке и экспортные субсидии ЕС, - все это означает, что именно Запад несет ответственность за голод в беднейших странах.

Напомним, продовольственный кризис уже вызвал массовые беспорядки почти в 30 самых бедных странах мира. На открытии в бразильской столице 30-й региональной конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в среду Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возложил ответственность за кризис на богатые страны.

"Ввергнуть их в нищету и закрыть двери для развития - это неприкрытое преступление против человечества", - считает он.

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