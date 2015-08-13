Большинство россиян поддержали запрет на закупки презервативов

Такие результаты опроса приводит российская аналитическая компания "Левада-центр".

Так, за запрет на закупки презервативов высказались 43% россиян, против - 36%, еще 21% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос.

В свою очередь за государственные закупки иностранной высокотехнологичной медтехники высказались всего 26% респондентов, против - 63%, которые этот запрет не поддерживают, 12% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом за запрет госзакупок иностранной ортопедической обуви, костылей, бинтов и других средств ухода за больными высказались 33% опрошенных, против — 55%, не смогли ответить на этот вопрос 12% респондентов.

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С инициативой об ограничении закупок иностранных презервативов, а также аппаратов УЗИ, рентгена, дефибрилляторов и других медицинских изделий и препаратовранее выступил Минпромторг. Позднее ведомство прокомментировало возможный запрет на иностранные презервативы, однако по остальным 99 пунктам списка реакции от ведомства не последовало.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля. Напомним, в целом за 6 августа было уничтожено 320 тонн европейских продуктов.