Die Zeit: полезные идиоты Эрдогана

В статье Йохена Биттнера под названием «Полезные идиоты Эрдогана», опубликованной на сайте газеты Die Zeit, пишется о том, что для курдов в Сирии и северном Ираке слишком плохо, что послы НАТО в Брюсселе как раз отдыхают на летних каникулах. В противном случае, представители Альянса могли бы, возможно, внимательнее заняться вопросом о том, насколько грязно развивается двойная игра, в «полной солидарности» с которой они заверили президента Турции Реджепа Эрдогана в конце июля.

Из огромного облегчения, что государство-член Турция, наконец, задействовала свои ВВС против убийц-поджигателей «исламского государства» (ИГ) и открыла базу Инджирлик для самолетов коалиции против ИГ, альянс уже в течение многих недель великодушно закрывает глаза на очевидное намерение Эрдогана: предотвратить образование курдского государства на южной границе Турции. Борьба с ИГ служит Эрдогану только как политическая защита в совсем другой войне.

По мнению Анкары, самая большая угроза для безопасности нации, извините, для правящей партии ПСР, исходит не от полчищ исламофашистов с черными флагами. С ними как-то справятся. Нет, с гораздо более ужасными вещами Эрдоган связывает потенциальную угрозу курдского государства, которое могло бы расшириться от северного Ирака через Сирию к Средиземному морю. Если курдам удастся сделать мост от пустыни к воде, они могут вывести свою нефть на мировой рынок – и Эрдогану внезапно придется иметь дело с полноценной, недружелюбно настроенной к нему региональной властью. Между этим нехорошим будущим и нерушимой Турцией, в которой есть только Реджеп, есть только полоса шириной почти семьдесят километров между турецко-сирийскими пограничными городами Кобане и Асас.

Чтобы курды не укрепили там свое положение, Эрдоган предложил НАТО «зону безопасности», без ИГ – или курдского присутствия – на что НАТО действительно согласилось. Результат: турецкие танки обстреляли курдские войска вблизи Кобане. Если «зона безопасности» когда-нибудь превратится в зону резни, потому что там больше не будет курдских сухопутных войск, чтобы защищаться от убийц ИГ, то в этом будет и вина НАТО.

Тем не менее, западный альянс уже несет ответственность за то, что ИГ укрепляется. Совершенно спокойно оно позволяет Эрдогану бомбардировать противников исламистов. Согласно курдским сообщениям, во время турецких авианалетов уже погибло 390 боевиков РПК. Ответные удары по Турции не заставили себя долго ждать – но они даже на руку турецкому президенту. Теперь ему легче настроить людей и проводить репрессии против его сильных политических конкурентов, умеренной про-курдской партии НДП.

НАТО, одним словом, деградирует в клуб полезных идиотов для автократов. Если они и дальше будут вести себя глупо, то есть угроза, что та сила, с которой они должны дружить, станет их врагом. «Существует только одна группа, которая постоянно и эффективно борется с ИГ в Сирии», и это курдские силы самообороны, сказал их пресс-секретарь журналистам из New York Times.

Своей кампанией Эрдоган вредит не только жителям Сирии и северного Ирака, он также наносит ущерб интересам безопасности европейских стран НАТО и нарушает суверенитет Ирака. Результатом всего этого является нарушение статьи 1 Договора НАТО. Она обязывает государства-члены «не ставить под угрозу международный мир, безопасность и справедливость» и «воздерживаться от любого применения силы, которое несовместимо с целями Организации Объединенных Наций». Другими словами, самое время для специального заседания Североатлантического совета в Брюсселе.

В то же время, Бундестаг должен вывести свои бесполезные в военном плане ракеты Patriot из Турции и вместо них, лучше отправить несколько «Торнадо» в Инджирлик. Чем меньше Германия может защитить курдов, тем больше тогда она должна нанести ущерба ИГ.