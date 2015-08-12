СМИ: Россия у границ с Германией тренировалась бросать бомбы с надписью "На Берлин!" (фото)

Об этом со ссылкой на немецкую газету Bild сообщает Deutsche Welle.

Издание напомнило, что учения проводились всего в 500 километрах от столицы Германии. В своей публикации Bild ссылается на информацию, распространенную Центральным военно-морским порталом Flot.com, опубликовавшим эти фотографии.

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Отмечается, что портал, входящий в состав медиагруппы Mil.press, - российское негосударственное интернет-издание, специализирующееся на военно-морском флоте РФ и флотах других стран. Как сообщил Flot.com, в рамках упомянутых сборов впервые за двадцать лет отрабатывалось бомбометание с военно-транспортных самолетов Ан-26.

Слоганы "На Берлин!" и "За Сталина!", напоминают журналисты Bild, широко использовались во время войны Красной армии против нацистской Германии.

В путинской России, пишет немецкое издание, в течение нескольких лет продолжается кампания по прославлению советских времен и проводятся параллели между борьбой с фашизмом во Второй мировой войне и современным противостоянием с западным миром на фоне конфликта в Украине.

"Надписи на бомбах "На Берлин!" и "За Сталина!" являются чем-то большим, чем просто проявление ностальгии, и демонстрируют опасные тенденции в российском руководстве и армии", - заключает Bild.