В Сирии заключено перемирие на два дня
Альянс исламистов Сирии и правительственные войска согласились на 48 часов прервать боевые действия в трех городах, чтобы медики смогли помочь нуждающимся.
Речь, среди прочих, идет о стратегически важном пункте Забадани на границе с Ливаном. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Как утверждают правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека, со стороны повстанцев о перемирии договаривалась близкая к повстанческому "Фронту аль-Нусра" организация "Ахрар аль-Шам", а дипломаты Ирана представляли Башара Асада.
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В переговорах также участвовала базирующаяся в Ливане исламистская организация "Хезболла", поддерживающая Башара Асада.
Сирийская армия, которая сражается одновременно с повстанцами и с джихадистами "Исламского государства", в начале июля развернула новую кампанию по мобилизации и привлечению в вооруженные силы резервистов.