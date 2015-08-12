В Сирии заключено перемирие на два дня

08:03, 12 августа 2015
Мир
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Альянс исламистов Сирии и правительственные войска согласились на 48 часов прервать боевые действия в трех городах, чтобы медики смогли помочь нуждающимся.

REUTERS

Речь, среди прочих, идет о стратегически важном пункте Забадани на границе с Ливаном. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как утверждают правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека, со стороны повстанцев о перемирии договаривалась близкая к повстанческому "Фронту аль-Нусра" организация "Ахрар аль-Шам", а дипломаты Ирана представляли Башара Асада.

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В переговорах также участвовала базирующаяся в Ливане исламистская организация "Хезболла", поддерживающая Башара Асада.

Сирийская армия, которая сражается одновременно с повстанцами и с джихадистами "Исламского государства", в начале июля развернула новую кампанию по мобилизации и привлечению в вооруженные силы резервистов.

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