Жертвами взрыва в мечети в Саудовской Аравии стали 17 человек
15:40, 06 августа 2015Мир
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В результате кровавого теракта в мечети в Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 17 человек.
REUTERS
Об этом в четверг, 6 августа, сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.
Взрыв произошел в городе Абха. Количество жертв и пострадавших уточняется. Пока известно о 17 погибших.
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В этот молитвенный дом часто приходили силовики и представители правительства. Власти страны обвиняют в нападении боевиков. Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.
Как сообщал УНИАН, 22 мая около 20 человек погибли и еще около 70 получили ранения в результате взрыва в мечети в Саудовской Аравии. Тогда боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за него.
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