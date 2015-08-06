Жертвами взрыва в мечети в Саудовской Аравии стали 17 человек

Об этом в четверг, 6 августа, сообщает ТСН со ссылкой на ВВС.

Взрыв произошел в городе Абха. Количество жертв и пострадавших уточняется. Пока известно о 17 погибших.

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В этот молитвенный дом часто приходили силовики и представители правительства. Власти страны обвиняют в нападении боевиков. Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность.

Как сообщал УНИАН, 22 мая около 20 человек погибли и еще около 70 получили ранения в результате взрыва в мечети в Саудовской Аравии. Тогда боевики Исламского государства взяли на себя ответственность за него.