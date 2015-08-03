Минфин Франции возмутила идея выхода Греции из еврозоны

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

"Я считаю, что Вольфганг Шойбле ошибался и даже вошел в противоречие с его глубокой европейской инициативой", - сказал Сапен.

"Если допустить временный выход, это будет означать, что каждая другая страна (еврозоны), у которой возникли трудности, может решить их путем корректировки своей валюты", - подчеркнул глава Минфина Франции.

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Зато, по словам французского министра, принцип валютного союза заключается в другом - в том, чтобы усилить конкурентоспособность стран за счет реформ и прийти к сбалансированному бюджету.

В то же время, Сапен отметил, что противоречия относительно Греции "не сломили франко-германский союз".

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Германии Вольфганг Шойбле был готов предоставить Греции 50 млрд евро в случае, если страна согласится выйти из еврозоны.

Шойбле предполагал, что новое греческое правительство поддержит выход Греции из еврозоны и был готов "выложить деньги на стол, чтобы поощрить его к такому шагу".