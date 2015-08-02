Китай намерен ограничить экспорт беспилотников и суперкомпьютеров - СМИ

Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Главное таможенное управление и Министерство коммерции КНР, передает Прайм.

Как уточняет издание, ограничение вступит в силу в середине августа и будет распространяться на БПЛА, "способные летать в условиях сильного порывистого ветра на высоте более 15 тысяч 420 километров и с продолжительностью полета более одного часа".

Также под запрет попадают компьютеры с вычислительной мощностью, превышающей 8 терафлопсов (8 триллионов операций в секунду).

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Издание подчеркивает, что власти не уточнили каким образом "экспорт данных приборов угрожает национальной безопасности КНР". Однако, как сообщают работники данной индустрии, принятое решение не сильно затронет экспорт коммерческих БПЛА.

Китай считается одним из мировых лидеров в создании суперкомпьютеров. Спроектированный в Китае суперкомпьютер "Тяньхэ-2" является самым быстрым в мире. Такие страны, как США и Япония, инвестируют в создание суперкомпьютера следующего поколения, который будет превосходить китайский аналог.