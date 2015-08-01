Члены семьи бен Ладена могли погибнуть в авиакатастрофе в Англии

Как сообщает The Daily Mail, самолет пытался совершить аварийную посадку и рухнул на автомобильную стоянку.

В результате инцидента погибли три пассажира и пилот. Перед крушением самолет также пытался приземлиться в аэропорту Блэкбуш, сообщает Росбалт.

В настоящее время полиция расследует причины крушения. Отмечается, что самолет, зарегистрированный в Саудовской Аравии, летел из Милана. Также в правоохранительных органах добавили, что исключают в качестве причины крушения террористический акт.