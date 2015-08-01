Члены семьи бен Ладена могли погибнуть в авиакатастрофе в Англии
08:17, 01 августа 2015Мир
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В британском Хемпшире потерпел крушение самолет, принадлежащий семье Усамы бен Ладена.
REUTERS
Как сообщает The Daily Mail, самолет пытался совершить аварийную посадку и рухнул на автомобильную стоянку.
В результате инцидента погибли три пассажира и пилот. Перед крушением самолет также пытался приземлиться в аэропорту Блэкбуш, сообщает Росбалт.
В настоящее время полиция расследует причины крушения. Отмечается, что самолет, зарегистрированный в Саудовской Аравии, летел из Милана. Также в правоохранительных органах добавили, что исключают в качестве причины крушения террористический акт.
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