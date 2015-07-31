Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Это правительство, который уже принял присягу, возглавляет премьер-министр Валериу Стрелец, заместитель председателя коалиционной Либерал-демократической партии и один из богатейших предпринимателей страны, сообщает Радио Свобода.

За вотум доверия новому правительству проголосовали 52 из 101 депутата парламента Молдовы, представители трипартійної коалиции, Альянса за европейскую интеграцию. Две оппозиционные партии – коммунистов и социалистов – были против, а независимые депутаты воздержались.

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Новый премьер назвал среди приоритетов своего правительства борьбу с коррупцией, а также с экономическим кризисом. Он также пообещал укреплять отношения с Европейским союзом и идти путем присоединения Молдовы к ЕС.

Новое правительство пришлось создавать после того, как подал в отставку предыдущий премьер Кирилл Габурич вместе с его правительством из-за обвинения, что он подделал свои документы об образовании.