СМИ: номер найденной на Реюньоне детали совпадает с данными пропавшего год назад Boeing 777

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местную газету Journal de l"Ile de la Reunion.

Ранее сообщалось, что на фрагменте было найдено обозначение "BB670". Однако, по уточненным данным, цифры на обломке в действительности читаются как "657BB". Именно такой номер указан в справочной документации Boeing 777 для таких деталей, как силовой привод флаперона и панель обшивки флаперона, отмечают журналисты.

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Как сообщал УНИАН, эксперты по авиационной безопасности заявили о наличии "высокой степени уверенности" в том, что найденный на французском острове Реюньон в Индийском океане фрагмент крыла самолета может принадлежать пропавшему в прошлом году малайзийскому "Боингу".

Обломок был найден на побережье острова Реюньон в среду утром. Эксперты назвали две версии принадлежности детали. По словам специалистов, она могла быть частью пропавшего в марте 2014 года малайзийского "Боинга" или двухмоторного самолета Piper PA-23, упавшего у берегов острова. Обломки обоих воздушных судов до сих пор не найдены.

Если обломок действительно окажется фрагментом пропавшего "Боинга", то это будет первым крупным прорывом в поисках бесследно исчезнувшего лайнера.

"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта прошлого года. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в основном граждане Малайзии и Китая. В конце января 2015 года все они официально были признаны погибшими. Предполагается, что самолет упал в воду в южной части Индийского океана.