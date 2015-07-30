Минобороны Китая обвинило США в "милитаризации" региона Южно-Китайского моря

Китай неоднократно призывал Вашингтон не принимать ничью сторону в эскалации спора вокруг спорных вод, где "азиатский гигант в прошлом году активизировал создание искусственных островов, вызвав тревогу соседей и провоцируя критику США", пишет ZN.UA.

"Соединенные Штаты раскручивают тему "китайской угрозы" и пытаются посеять раздор между Китаем и другими странами, предъявившими претензии", - заявил пресс-секретарь Министерства обороны Ян Юджин на брифинге.

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"Китай крайне обеспокоен тем, что США проводят "милитаризации" региона Южно-Китайского моря", - добавил он.

Он подчеркнул, что США на протяжении уже долгого времени проводят частые наблюдения за действиями Китая, направляя свои корабли и самолеты в регион.

"Если бы некоторые американские чиновники хотели пролететь над Южно-Китайском морем с целью "насладиться его красотой", то Китай бы не возражал", - отметил китайский чиновник.