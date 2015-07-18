В ВМС США заявили, что американские войска готовы ответить на любой инцидент в Южно-Китайском море

Новый командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Скотт Свифт заявил, что американские войска хорошо оснащены и готовы ответить на любой инцидент в Южно-Китайском море, где уже довольно долгое время существуют территориальные диспуты между Китаем, Филиппинами, Вьетнамом, Тайванем, Малайзией и Брунеем.

Свифт отметил, что США при необходимости готовы отправить в данный регион более четырех боевых кораблей. Также он сказал, что "очень заинтересован" в расширении ежегодных военных учений с союзниками, возможно, включая и Японию, передает ZN.ua со ссылкой на South China Morning Post.

Также адмирал подчеркнул, что он "очень доволен теми ресурсами, которые находятся в его распоряжении как командующего Тихоокеанским флотом ВМС США".

Читайте такжеКорабли НАТО начали учения Breeze 2015 в Черном море

Напомним, 22 июня стало известно, что Филиппины вместе с США проведут военные учения возле Южно-Китайского моря. Учения продлятся две недели. Двухдневные учения с Японией проходили 23-24 июня в филиппинских территориальных водах.

США неоднократно требовали от Китая прекратить насыпать острова в Южно-Китайском море, ведь данные действия, по мнению Вашингтона, несет угрозу безопасности в данном регионе. Пекин заявлял, США и Филиппины преувеличивают китайскую угрозу у спорных островов Спратли.

13 мая Пекин потребовал т от США объяснений в связи с планами направить авиацию и флот в Южно-Китайское море. Тогда же стало известно, что Пентагон рассматривает возможность отправки военной авиации и флота для обеспечения безопасности навигации в районе искусственных островов Китая, которые Пекин возвел в районе спорных островов в Южно-Китайском море.