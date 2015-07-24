В России предложили исключить нормы международного права из конституции

Также он поддержал решение Конституционного суда России, которое позволило властям РФ игнорировать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Российская газета.

"Это правильное, обоснованное и самое главное, безусловно, правовое решение. Данная позиция Конституционного суда РФ полностью соответствует Конституции РФ…", - сказал Бастрыкин.

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По его мнению, данная практика существует в Германии, Великобритании, Италии и США.

Напомним, 14 июля Конституционный суд Российской Федерации постановил, что Россия не обязана исполнять решения Европейского суда по правам человека, хотя и остается под его юрисдикцией. Как уточняется на сайте суда, Россия может не выполнять решения ЕСПЧ в случае, если они будут сочтены такими, что противоречат Конституции РФ.