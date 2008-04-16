Минтранссвязи подготовил проект Воздушного кодекса

Министерство транспорта и связи Украины подготовило проект Воздушного кодекса Украины, документ зарегистрирован в Верховной Раде Украины 14 апреля т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

«Я думаю, что принятие нового Воздушного кодекса решит все проблемы, связанные с претензиями к Украине со стороны ICAO (Международной организации гражданской авиации. - УНИАН)», - отметил он.

По словам министра, в документе предусмотрено, что Госавиаадминистрация является независимой структурой с точки зрения организации безопасности, кроме того, будет образована новая организация – Национальная комиссия по расследованию авиационных происшествий, которая не будет связана с Госавиадминистрацией, а будет работать независимо.