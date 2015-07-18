Charlie Hebdo отказался от карикатур на пророка Мухаммеда

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом заявил главный редактор издания Лоран Сурисо немецкому изданию Stem, передает Дождь.

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"Мы рисовали Мухаммеда для того, чтобы защитить принципы, по которым каждый может рисовать, что хочет", - заявил он.

Сурисо также отметил, что издание оставляет за собой право «продолжать критиковать все религии».

«Ошибки, в которых винят Ислам, можно найти и в других религиях», — считает Сурисо.