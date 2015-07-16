Греция временно запретила экспорт фармацевтической продукции

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euobserver.

Агентство по лекарствам Греции EOF подтвердило, что "решение вступило в законную силу".

В список препаратов входят лекарства от диабета и вакцины от гепатита и ветряной оспы.

Ранее сообщалось, что греческие больницы и государственный страховщик задолжали производителям лекарств с декабря прошлого года 1,1 миллиард евро.

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Греческая фармацевтическая промышленность обеспечивает потребности населения в готовых продуктах только на треть, но и те в основном производит из импортного сырья.