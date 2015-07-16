Греция временно запретила экспорт фармацевтической продукции
11:25, 16 июля 2015Мир
606 0
Власти Греции в среду временно заблокировали экспорт 73 различных фармацевтических препаратов.
REUTERS
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euobserver.
Агентство по лекарствам Греции EOF подтвердило, что "решение вступило в законную силу".
В список препаратов входят лекарства от диабета и вакцины от гепатита и ветряной оспы.
Ранее сообщалось, что греческие больницы и государственный страховщик задолжали производителям лекарств с декабря прошлого года 1,1 миллиард евро.
Читайте такжеСкорость вывода средств из Греции достигла 100 миллионов евро в сутки - СМИ
Греческая фармацевтическая промышленность обеспечивает потребности населения в готовых продуктах только на треть, но и те в основном производит из импортного сырья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter