Экс-министр финансов Греции назвал соглашение с кредиторами новым Версальским договором

Об этом он заявил в интервью австралийскому телеканалу ABC, передает "Европейская правда".

"Если наша партия СИРИЗА, которая породила столько надежды в Греции ... если мы не оправдаем эту надежду и склоним головы перед этой новой формой постмодернистской оккупации, тогда я не вижу другого возможного исхода, чем дальнейшее укрепление "Золотой Зари" (ультраправая партия Греции - Ред.)", - подчеркнул он.

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"Проект европейской демократии, единого европейского демократического союза только что подвергся серьезной катастрофе", -убежден Варуфакис.

"Это политика унижения. "Тройка" (кредиторов - Ред.) убедилась, что она заставит его (премьер-министра Греции Алексиса Ципраса - Ред.) съесть все до единого слова, что он сказал на критику "тройки" за последние пять лет", -отметил он.

"Это не имеет ничего общего с экономикой. Это не имеет ничего общего с введением Греции на пути к выздоровлению. Это новый Версальский договор, который бродит по Европе снова", - подчеркнул Варуфакис.

Напомним, бывший глава Министерства финансов страны Варуфакис заявил о своей отставке, потому что представители Еврогруппы не хотели с ним вести переговоры.