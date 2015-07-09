Транспортный коллапс в Лондоне: утром горожанам пришлось идти на работу пешком (фото, видео)
Поезда и автобусы в отдельных направлениях были полностью заполненными еще до 6 утра, а большинство такси были забронированы еще в среду вечером.
Жители Лондона столкнулись со значительными сложностями в четверг утром из-за крупнейшей забастовки работников метро в городе за последние 13 лет.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британское издание The Guardian.
Как отмечается, поезда и автобусы в отдельных направлениях были полностью заполненными еще до 6 утра.
В то же время, большинство такси были забронированы еще в среду вечером.
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Таким образом части лондонцев пришлось идти на работу пешком.
Как сообщает издание со ссылкой на рассказы местных жителей, на одну из автобусных станций вызвали полицию, поскольку водитель отказывался ехать из-за "слишком переполненного автобуса".
Taxi queue at @NetworkRailPAD right now... #TubeStrikepic.twitter.com/DDtmM2CHhR
— Richard Main (@RPMain) July 9, 2015
Напомним, ранее сообщалось, что лондонское метро будет закрыто из-за 24-часовой забастовки.
Недовольство профсоюзов, которые объединяют около 20 тыс. работников лондонского метро, вызвано круглосуточной работой метро по выходным с 12 сентября. Также они протестуют против замены кассиров автоматами по продажи билетов, что приведет к сокращению более сотни рабочих мест.