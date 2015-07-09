Греция делает все возможное для достижения соглашения
10:58, 09 июля 2015Мир
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Об этом заявил пресс-секретарь правительства Греции.
REUTERS
"Греция прилагает все усилия для достижения с международными кредиторами такого соглашения, которое будет одобрено парламентом", - заявил пресс-секретарь правительства Греции Гавриил Сакеларидис.
Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Reuters.
"Я уверен, что это соглашение будет принято парламентской группой СИРИЗА, (и) правящей коалицией", - сказал он греческому телеканалу Antenna TV.
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"Правительство делает все от него зависящее, чтобы достигнуть немедленного консенсуса и закончить этот период неопределенности", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 12 июля лидеры стран еврозоны проведут внеплановый саммит по Греции.
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