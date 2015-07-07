В США истребитель F-16 столкнулся с частным самолетом
Истребитель F-16 ВВС США столкнулся с частным самолетом Cessna в 18 километрах от Чарлстона (штат Южная Каролина).
Об этом сообщает NBC News, пишет Лента.ру.
По словам военных, пилот боевого самолета успел катапультироваться перед падением истребителя. Судьба Cessna и тех, кто находился на борту этого воздушного судна, не уточняется.
Официальный представитель шерифа округа Беркли Майкл Мьюл заявил, что инцидент произошел в городе Монкс Корнер.
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Свидетель утверждает, что видел столкновение двух самолетов и последовавший за ним взрыв, описанный им как «огненный шар в воздухе».
Истребители четвертого поколения F-16 эксплуатируются американскими военно-воздушными силами с 70-х годов. В настоящее время лишь немногие эскадрильи состоят из этих самолетов. К 2014 году построено свыше 4540 таких истребителей.