В США истребитель F-16 столкнулся с частным самолетом

20:35, 07 июля 2015
Мир
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Истребитель F-16 ВВС США столкнулся с частным самолетом Cessna в 18 километрах от Чарлстона (штат Южная Каролина).

Истребитель F-16 США / misawa.af.mil

Об этом сообщает NBC News, пишет Лента.ру.

По словам военных, пилот боевого самолета успел катапультироваться перед падением истребителя. Судьба Cessna и тех, кто находился на борту этого воздушного судна, не уточняется.

Официальный представитель шерифа округа Беркли Майкл Мьюл заявил, что инцидент произошел в городе Монкс Корнер.

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Свидетель утверждает, что видел столкновение двух самолетов и последовавший за ним взрыв, описанный им как «огненный шар в воздухе».

Истребители четвертого поколения F-16 эксплуатируются американскими военно-воздушными силами с 70-х годов. В настоящее время лишь немногие эскадрильи состоят из этих самолетов. К 2014 году построено свыше 4540 таких истребителей.

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