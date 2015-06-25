В США разбился истребитель, судьба пилота неизвестна

Судьба единственного пилота на данный момент неизвестна, военные с американской базы Форт Уачука оцепили место катастрофы, сообщает Русская служба Би-би-си.

С начала года это уже шестой случай крушения F-16. Самым драматичным из них стало падение самолета в Греции в ходе учений НАТО: тогда, помимо обоих пилотов, погибли восемь французских военнослужащих, находившихся на земле.

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F-16 - основной американский фронтовой истребитель. Он был разработан в 1974 году, а в производстве находится с конца 1970-х годов. Он стоит или стоял на вооружении ВВС более 20 стран.

Производство F-16 прекращено в 2005 году, однако самолеты продолжают проходить различные программы модернизации. Это один из самых массовых истребителей четвертого поколения - всего было построено около 4,5 тысяч единиц.