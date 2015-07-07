Amnesty International обвиняет Балканы в жестоком обращении с нелегальными мигрантами
В организации подчеркнули, что Сербия и Македония, как страны, через которые главным образом пролегает нелегальная миграция, должны уважать права беженцев.
Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила балканские страны в жестоком обращении в отношении мигрантов, которые проходят через их территории на пути в Европейский союз. Об этом говорится в заявлении организации от 7 июля, передает Радио Свобода.
«Тысячи беженцев, искателей убежища и мигрантов, в том числе дети, совершая опасные путешествия, страдают на территории Балкан от насильственных злоупотреблений и домогательств власти и преступных группировок», – говорится в документе.
Заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии Гаури ван Гулик назвал Балканы «раковиной для перелива беженцев и мигрантов, которых в ЕС, кажется, никто не готов принимать».
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По его мнению, Сербия и Македония, как страны, через которые главным образом пролегает нелегальная миграция, «должны сделать гораздо больше, и уважать мигрантов и права беженцев».
В Amnesty International также отметили, что владеют информацией о том, что немало мигрантов были вынуждены платить взятки в 100 евро полиции во время прохождения через Балканы.
Организация призвала к «значительно более широкому переосмыслению миграции и предоставления убежища в ЕС».
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В прошлом месяце сербская полиция арестовала 29 полицейских и девять должностных лиц таможенных органов, подозреваемых в коррупции и злоупотреблении властью, обвинив их в получении взятки от мигрантов для перехода через границу в Венгрию.
В последние годы возросло количество мигрантов и беженцев из Сирии, Афганистана, Египта, Эритреи, Ирака, Нигерии, Сомали, Судана, Туниса, которые по суше через Балканы движутся в ЕС.