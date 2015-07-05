Клинтон призвала США быть умнее по отношению к Путину и его амбициям

США должны действовать умнее по отношению к Владимиру Путину, сказала один из кандидатов на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По ее словам, США не должны прекращать контакты с Москвой, несмотря на все существующие проблемы в отношениях двух стран, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы должны быть умнее в том, как мы ведем себя по отношению к Владимиру Путину и его амбициям. С ним нелегко. Но я не думаю, что у нас есть альтернатива постоянному взаимодействию (с Россией)", - сказала она.

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Ранее, в июне, Клинтон заявила, что у нее есть опыт "отпора" российскому президенту Владимиру Путину. В речи на острове Рузвельта в Нью-Йорке Клинтон напомнила о своем внешнеполитическом опыте: "Я давала отпор противникам типа Путина и укрепляла союзников типа Израиля, и я была в ситуационном центре в тот день, когда мы достали бин Ладена".

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США во время первого срока президента Барака Обамы, которому она уступила в борьбе за выдвижение на президентский пост в 2008 году.

Одним из направлений внешней политики администрации Обамы во время его первого срока была "перезагрузка" отношений с Россией, признанная большинством экспертов крайне неудачной.