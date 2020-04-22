Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 миллиардов

Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

Сенат США единогласно одобрил предоставление $484 миллиардов для помощи малому бизнесу и больницам, в которых находятся больные коронавирусом.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Reuters.

Пакет помощи включает $321 миллиард на программу кредитования малого бизнеса и $60 миллиардов для экстренного кредитования малых предприятий.

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Кроме того, $75 миллиардов будет выделено больницам. На тестирование граждан направят $25 миллиардов.

Окончательно одобрить решение должна Палата представителей. В общем с этим пакетом помощи Конгресс виделил почти $3 триллиона.

Планируется, что Конгресс начнет работать над следующим пакетом помощи в рамках преодоления последствий коронавируса.