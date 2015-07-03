В России сотрудничество с ФСБ будут засчитывать в трудовой стаж

Документ уже опубликован в "Российской газете". Издание уточняет, что стаж будет начисляться информаторам, которые официально заключили со спецслужбами секретный договор о сотрудничестве, но остались за штатом, передает Русская служба Би-Би-Си.

Новый закон позволит осведомителям спецслужб претендовать на пенсию, так как весь срок сотрудничества будет засчитываться в страховой стаж, а все необходимые сведения будут передаваться в пенсионный фонд.

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В настоящее время в спецслужбах широко распространена практика использования осведомителей, однако в отличие от штатных сотрудников они не получали официальную зарплату и не могли рассчитывать на пенсию.