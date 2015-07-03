Пентагон: в Сирии убит один из лидеров ИГ, за голову которого США давали $3 миллиона

Речь идет о Тарике бин Тахаре аль-Авни аль-Харзи, который вербовал иностранцев и координировал нападения смертников в Сирии и Ираке, сообщает русская служба Би-Би-Си.

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