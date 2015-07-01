Полиция просит митингующих разблокировать проспект в Ереване

Полиция Армении призвала участников продолжающейся уже вторую неделю акции против подорожания электроэнергии "проявить здравомыслие" и добровольно освободить проспект Маршала Баграмяна.

"Полиция Армении призывает организаторов и участников собрания проявить здравомыслие, уважать конституцию и законы республики, права и законные интересы других лиц и добровольно прекратить блокаду проспекта Баграмян, длящуюся около десяти дней", - говорится в заявлении полиции, поступившем в среду в распоряжение РИА Новости.

Полиция выразила надежду, что нарушенный общественный порядок можно восстановить "проявлением доброй воли и в рамках взаимопонимания — без принуждения или силовых действий".

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Полиция также призвала организаторов и участников акции в дальнейшем проводить возможные общественные мероприятия, соблюдая требования закона Армении "О свободе собраний".

Напомним, в Армении продолжаются акции протеста. Демонстранты протестуют против повышения тарифов на электроэнергию на 16% с 1 августа.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с акцией протеста в Ереване по статье "хулиганство".