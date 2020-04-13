"Коронавирус не одолеет нас": Елизавета II поздравила с Пасхой (видео)

Королева Великобритании Елизавета II записала аудиообращение по случаю Пасхи.

Ее Величество сейчас пребывает на карантине в Виндзорском замке, куда уехала несколько недель назад вместе со своей собакой. Там же находится и ее супруг принц Филипп.

В этом году все пасхальные мероприятия с участием королевской семьи отменены в связи с эпидемией коронавируса. Однако поздравления королевы никто не отменял. В своем обращении Елизавета II сказала:

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"У многих религий есть праздники, отмечающие преодоление тьмы светом. Такие случаи часто сопровождаются зажиганием свечей. Кажется, что они говорят с любой культурой и обращаются к людям всех вероисповеданий. Свечи зажжены на праздничных тортах и куличах. Свечи используют во время празднования семейных юбилеев, когда мы счастливо собираемся вокруг источника света, это нас объединяет. В субботу перед пасхальным днем наступает темнота, многие христиане обычно зажигают свечи вместе. В церкви один свет переходит на другой, распространяясь медленно, а затем все быстрее, чем больше свечей зажигается. Это способ показать, как благая весть о воскресении Христа передавалась от поколения к поколению с первой Пасхи и до сих пор", - говорится в обращении.

В своей речи Ее Величество также сказала, что в этом году Пасха для многих людей будет отличаться от привычного празднования. Но только держась отдельно друг от друга сейчас, люди могут сохранить безопасность всех остальных.

"Пасха не отменяется. Сейчас она необходима нам, как никогда ранее. Ведь Воскрешение Христа дало его последователям новую надежду и новую цель. И это приносит нам всем утешение. Мы знаем, что коронавирус не одолеет нас. Пусть живое пламя пасхальной надежды будет постоянным проводником в нашем будущем. Я желаю всем, людям всех конфессий счастливой Пасхи!" - завершила свою речь Елизавета II.

Напомним, неделю назад королева Елизавета II выпустила видеообращение к людям, в котором говорила о важности самоизоляции на период пандемии.