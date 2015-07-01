В Чехии россиянина подозревают в нападении на дом министра обороны

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на Aktualne.cz.

В Минобороны Чехии также подтвердили информацию о задержании подозреваемого в нападении на дом министра.

"Поскольку полиция проводит расследование, мы не будем оглашать подробностей", - заявили в министерстве.

Как сообщается, задержанный проживает в Чехии временно. Если подозрения подтвердятся, ему угрожает до восьми лет лишения свободы.

В то же время россиянин отвергает обвинения.

Ранее дом Стропницкого уже подвергался нападению - 7 июня жилище забросали "коктейлями Молотова". Самого министра не было дома, были лишь трое членов его семьи, никто не пострадал.

Перед этим министру неоднократно приходили письма с угрозами. В них Стропницкого предупреждали о недопустимости антироссийских выступлений.