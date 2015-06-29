Юнкер раскритиковал правительство Греции за эгоизм и популизм: мы не выдвигали ультиматумов

На пресс-конференции в Брюсселе Юнкер заявил, что Греции не следует противопоставлять одну демократию восемнадцати другим в Европе, сообщает Европейская правда.

"Эгоизм, тактические игры, популистские игры имели место. На карту поставлены европейский дух солидарности и ответственности. Игра одной демократии против 18 других – это отношение, не достойное великой греческой нации", - сказал он.

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По словам Юнкера, он хотел бы, чтобы Европа оставалась единой.

"Мы никогда не выдвигали ультиматумов. Нашей единственной целью было и остается достижение справедливого и сбалансированного соглашения", - отметил он.

По его словам, последние предложения кредиторов греческому правительству не включают урезание пенсий и зарплат.

"Это не пакет мер жесткой экономии. По сравнению с предыдущим предложением, мы просили на 12 млрд меньше экономии в ближайшие годы", - добавил он.

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Как сообщалось, банки Греции с понедельника будут закрыты на неделю.

Власти также ввели лимит на снятие наличных в банкоматах до 60 евро в день. Фондовая биржа останется закрытой.

30 июня Греция должна погасить 1 млрд 600 млн евро долга перед МВФ, но не имеет этих средств и ранее надеялась получить их от кредиторов.

Невозврат долга фактически будет означать дефолт Греции.