Подозреваемый в атаке на завод во Франции сознался в убийстве - источник

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал BFM TV, который, в свою очередь, ссылается на осведомленный источник.

Сали, хранивший молчание, вечером в субботу, 27 июня, начал говорить со следователями. Он рассказал им некоторые подробности убийства. В частности, он сообщил, что накануне теракта поссорился с женой. Также, по его словам, он сначала убил Корнара, а затем обезглавил.

Следствие проверяет показания подозреваемого.

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Как сообщалось, перед нападением на химический завод Сали сделал селфи с отрезанной головой убитого им работодателя. Снимок был отправлен через приложение WhatsApp на номер, зарегистрированный в Северной Америке. Следователи пытаются отследить получателя селфи.

Нападение на завод в Сен-Кантен-Фаллавье близ Лиона было совершено в пятницу, 26 июня. Сотрудник транспортной компании проехал на служебном автомобиле на территорию предприятия, после чего врезался в газовые баллоны. На месте происшествия было обнаружено обезглавленное тело мужчины и исламистские флаги.