Транспорт работает, дефицита продуктов нет: украинец рассказал о карантине в Стамбуле

По словам украинца, ограничения в движении по Стамбулу ввели лишь для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

В Стамбуле (Турция) во время объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантина общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме.

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Ограничения в движении по городу ввели лишь для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом «Обозревателю» рассказал украинский гражданин, который учится в стамбульском университете Мармара, Эскендер Меметов.

По его словам, если граждане этой категории выйдут на улицу без крайней необходимости, им грозит штраф в размере 3600 турецких лир (около 15 тысяч гривень). Соблюдение запрета контролируется полицией.

В первые 2-3 дня после объявления карантина в супермаркетах Стамбула присутствовал ажиотажный спрос на пищевые продукты, "люди закупились, но пустых полок не было. Сейчас все в норме", – рассказал Эскендер Меметов.

В городе работают рестораны, но только "на вынос" – сидеть в помещениях запрещено. Функционирует доставка продуктов, готовых блюд и любых товаров.

Все государственные учреждения, которые имеют возможность работать удаленно, перешли в онлайн. Большая часть частных заведений также следует их примеру.

В городе организовано дистанционное обучение – как в вузах, так и в школах. Для школьников уроки транслируют государственные телеканалы, университеты проводят трансляции на своих сайтах, сообщил студент.

В то же время в стране ощущается нехватка медиков "определенной квалификации". Чтобы решить эту проблемы, власть "вызывает из запаса" медработников, вышедших на пенсию.