Россия на фоне протестов в Ереване выделит Армении $200 миллионов кредита на оружие

Российская Федерация предоставит Армении льготный кредит в 200 миллионов долларов, который позволит расширить арсенал Вооруженных сил республики современным оружием.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства по итогам встречи президента Армении Сержа Саргсяна с министром транспорта РФ, сопредседателем армяно-российской межправкомиссии Максимом Соколовым, передают «Новости-Армении».

«Заседание армяно-российской межправительственной комиссии ознаменовалось подписанием соглашения о предоставлении Армении 200 млн долларов, что позволит значительно расширить ассортимент современных вооружений в арсенале армянских Вооруженных сил», - говорится в сообщении.

Напомним, с 19 июня в Армении проходят протесты против повышения тарифов на электроэнергию.

26 июня участники акции заблокировали движение в центре Еревана и провели "шествие неповиновения", к которому присоединялись прохожие.