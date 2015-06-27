"Вышеградская четверка" добилась соблюдения принципа добровольности приема беженцев странами ЕС - премьер Чехии

Об этом заявил журналистам чешский премьер-министр Богуслав Соботка, пишет ТАСС.

"Региональное объединение Чехии, Словакии, Польша и Венгрии при поддержке других государств-членов ЕС смогло добиться закрепления соблюдения принципа добровольности приема беженцев, - подчеркнул он. - Чехия всегда будет солидарна с партнерами по ЕС. Мы будем принимать беженцев, ставших ими не по экономическим причинам и имеющих право на предоставление убежища, исключительно на добровольной основе".

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По словам Соботки, республика сможет разместить примерно тысячу мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Согласно сообщениям чешских СМИ, МВД республики уже приступило к поиску места для создания лагеря беженцев. Предполагается, что он будет оборудован на территории одного из пустующих объектов министерства обороны в Северной Моравии (северо-восток страны).

Ранее УНИАН сообщал, что власти Чехии отказались от проекта Европейской комиссии по перераспределению беженцев по квотам, и заявили, что сами будут контролировать поток беженцев.

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Евросоюз планирует к концу июля решить вопрос о перемещении 40 тысяч мигрантов по территории ЕС на добровольной основе, а не через механизм, предложенный Еврокомиссией.