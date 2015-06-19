Чехия отказалась от мигрантских квот ЕС и сама будет контролировать поток беженцев

Об этом заявил премьер-министр страны Богуслав Соботка, подчеркнув, что контроль над потоком беженцев является компетенцией национальных правительств, передает DW.DE.

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Из-за увеличения количества беженцев правительство Чехии объявило об усилении контроля. "Таким образом мы начинаем интенсифицировать контроль, чтобы реагировать на ситуацию, которая сложилась", - подчеркнул министр внутренних дел страны Милан Хованец, на специальном заседании по вопросам беженцев. В частности, министр имел в виду потоки беженцев из Венгрии, которые выросли в последнее время. По его словам, в прошлом году около 1,2 тыс. иммигрантов подали ходатайство о предоставлении убежища в Чехии, 370 из которых были удовлетворены.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка в парламенте подтвердил отказ от проекта Европейской комиссии по перераспределению беженцев по квотам из стран, на которые приходится больше всего нагрузки - Италии и Греции. По его словам, для его страны это было бы "неприемлемо". "Контроль потока беженцев является компетенцией национальных правительств", - подчеркнул Богуслав Соботка. "Европа находится на решающем перекрестке", поэтому неправильный выбор в политике в отношении беженцев будет означать "лить воду на мельницу экстремистов и ксенофобов", считает он.