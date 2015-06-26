В Госдуме предложили запретить импорт в Россию продукции Coca-Cola и Pepsi

Соответствующее обращение премьеру Дмитрию Медведеву направил депутат Госдумы, председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов. Об этом пишет издание «Известия».

В частности, член российского парламента предлагает запретить ввоз продукции Coca-Cola и Pepsi в страну, а российские заводы компаний обязать работать исключительно на российском сырье. Эксперты утверждают, что в случае введения таких мер освободится 40% рынка безалкогольных напитков.

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Зотов аргументирует свое предложение тем, что производители газировки спонсируют основные политические силы США.

«В качестве поддержки действий президента РФ и правительства в отношении контрсанкций, предлагаем ввести ограничение на продукцию компаний The Coca-Cola Company и PepsiCo, являющихся официальными спонсорами Республиканской партии США и Демократической партии США соответственно, активно выступающих за продление санкций в отношении Российской Федерации», — говорится в письме депутата главе правительства.

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Ранее УНИАН сообщал, что правительство РФ утвердило новый список попавших под эмбарго товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Также утверждена новая редакция перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в Россию.