Комендантский час и штрафы: Кипр усиливает карантинные меры

В рамках ограничений людям разрешается покидать свои дома лишь раз в день.

Власти Кипра усиливают карантинные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Читайте такжеДалай-лама обратился к миру из-за пандемии коронавируса

Отмечается, что с завтрашнего дня вводится комендантский час с 21:00 и до 6:00. Любое передвижение людей в этот промежуток времени запрещено, за исключением тех, кто едет на работу при предоставлении соответствующего документа.

Правительство также удвоило размер штрафа за нарушение правил передвижения до 300 евро.

Кроме того, людям разрешается покидать свои дома лишь раз в день. Но и для этого необходимо получить разрешение, отправив текстовое сообщение по определенному номеру. Лица старше 65 лет могут получить разрешение, заполнив печатную форму.

Как сообщал УНИАН, правительство Кипра запретило авиасообщение с 28 странами, включая Украину, с целью предотвращения распространения коронавируса. Запрет будет действовать до 30 апреля.