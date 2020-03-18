Отпуск на Кипре, прощай: остров закрывает въезд для украинцев и граждан еще 27 стран

Запрет на полеты вводится с 21 марта и будет действовать до 30 апреля.

Правительство Кипра заявило о запрете на авиасообщение с 28 странами, включая Украину, с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

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Запрет вводится с 21 марта и будет действовать до 30 апреля.

Он касается, в частности, рейсов из Украины, а также Великобритании, Греции, России, Германии, Бахрейна, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Египта, Эстонии, Венгрии, Ирландии, Израиля, Иордании, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Катара, Румынии, Сербии, Словакии, Швеции и Швейцарии.

Министр здравоохранения Константинос Иоану отметил, что в течение ближайших 14 дней единственными рейсами, разрешенными на Кипр, будут грузовые. Эти меры будут пересмотрены через две недели.

Пассажиры, которые прилетят на Кипр до субботы, будут обязаны предоставить медицинские справки об осмотре на коронавирус или документы дипломатического представительства. Соответствующее решение об изоляции не распространяется на людей, которые находятся в Европе в краткосрочных командировках или госпитализированы для лечения болезней вместе с сопровождающими лицами.

Также отмечается, что для экстренных случаев остаются открытыми специальные чартерные рейсы в Лондон и Афины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в мире выявлено свыше 198 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество умерших возросло до 7 948 человек. В то же время выздоровели от болезни 81 950 человек.

Случаи заражения зафиксированы во всех европейских странах.