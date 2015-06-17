Венгрия построит стену на границе с Сербией для ограничения потока мигрантов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиййарто предлагает возвести стену высотой 4 м и протяженностью 175 км - такова длина границы, разделяющей два государства, передает Би-би-си.

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По словам Петера Сиййарто, Будапешт не может позволить себе ждать, пока Брюссель решит проблему нелегальной иммиграции в Евросоюзе.

Власти Венгрии неоднократно подвергались критике правозащитников за высказывания о том, что мигранты представляют угрозу стране.

В мае венгерская партия "Фидес" решила разослать анкету всем жителям страны с вопросами о миграции. Гражданам предлагалось ответить, согласны ли они с мнением, что ошибочная политика ЕС в сфере миграции напрямую связана с возросшим уровнем террористической угрозы.