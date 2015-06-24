Ереванская акция протеста перекинулась на другие города Армении

Об этом сообщает издание Armenia Today.

Вслед за Ереваном, митинговать начали в Ванадзоре, а в Гюмри проходит сидячая акция протеста.

Кроме того, согласно сообщению организатора митингов Вагинака Шушаняна, в Арагацотне сегодня в 18:00 пройдет многочисленный митинг.

Он сообщил, что акции протеста против решения правительства о повышении цен на электроэнергию поддержали представители армянской общины за границей – митинги прошли в Лос-Анджелесе, а также нескольких городах Франции и Германии.

На данный момент протестующие уже 19-й час блокируют проспект Баграмяна, который, согласно ультиматуму ереванской полиции, они должны были очистить еще к 10:00.