В Гюмри полиция разогнала демонстрантов, которые поддержали протесты в Ереване

Как сообщает Росбалт со ссылкой на ГАЛА ТВ, полицейские разогнали акцию протеста во вторник утром с применением спецсредств, в том числе водометов. В ходе разгона были задержаны не менее 12 активистов.

Полицейские мотивировали задержание тем, что участники акции припарковали автомобили в непредусмотренном для этого месте, что препятствовало движению транспорта. В настоящее время жители Гюмри собираются возле отделения полиции с требованием освободить участников мирной акции.

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По данным СМИ, полицейские в ходе разгона акции избили и задержали журналиста ГАЛА ТВ Пайлака Фархадяна, освещавшего акцию протеста в Ереване.

Напомним, мирная акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию началась в Гюмри накануне вечером. Аналогичное мероприятие проходило в Ереване с 19 июня. Сегодня утром демонстрация в столице Армении также была разогнана полицией.