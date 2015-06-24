Власти Таджикистана будут лишать гражданства тех, кто присоединился к боевикам

Соответствующие поправки, внесенные таджикским правительством в законопроект "О гражданстве", были единогласно поддержаны депутатами национального парламента страны, передает Би-би-си.

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О серьезной угрозе со стороны вооруженных групп, состоящих из уроженцев государств Центральной Азии, заявил на прошлой неделе помощник таджикского президента по вопросам безопасности.

По данным таджикских спецслужб, возле афганской приграничной зоны сосредоточено на сегодняшний день около 2 тыс. боевиков движения Талибан и террористов джихадистской группировки "Исламское государство".

Ранее стало известно, что бывший командир специального подразделения МВД Таджикистана Гулмурод Халимов присоединился к боевикам "Исламского государства".

В конце мая в соцсетях появилось записанное им видеобращение, в котором Гулмурод Халимов обвинил таджикские власти в преследовании мусульман и призвал сотрудников правоохранительных органов, а также таджикских трудовых мигрантов последовать своему примеру.