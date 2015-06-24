Россия будет учитывать позицию Греции и Венгрии во время подготовки контрсанкций
Власти России, принимая меры в ответ на продление санкций ЕС, намерены учесть позиции Греции и Венгрии, выступающих против решения Запада.
Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передают "РИА Новости".
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"Россия примет свои адекватные взвешенные контрсанкции", - подчеркнула она.
При этом она добавила, что должна быть учтена позиция таких стран, как Греция, Венгрия и других, выступающих против санкций ЕС.
Как сообщал УНИАН, 22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.
В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.
Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.