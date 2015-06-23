В Ереване полиция задержала более 200 человек во время разгона акции протеста

09:24, 23 июня 2015
Мир
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В столице Армении во время разгона протестующих полиция задержала 237 человек.

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Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-секретаря полиции Армении Ашота Агароняна.

«По имеющимся на данный момент данным, задержаны 237 участников акции», - заявил Агаронян. Он также рассказал, что 10 участников протеста пострадали. «Одиннадцать полицейских также получили ранения», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что в центре Еревана разогнали акцию протеста против повышения тарифов на электроэнергию.

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