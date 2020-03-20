Washington Post: Коронавирус заблокировал все путешествия в мире, но поможет ли это?

Медики скептически относятся к запрету передвижения ради борьбы с пандемией.

На фоне того, как усиливается пограничный контроль, а многие страны закрылись от всего мира, пытаясь замедлить распространение COVID-19, продолжаются дебаты о пользе запрета путешествий в качестве реакции на пандемию.

Чиновники в сфере здравоохранения склонны отвергать ограничения передвижения людей, считая это неэффективным шагом. Кроме того, такие мероприятия как внутри стран, так и между ними вызывают большие социальные и экономические потери. Однако, ограничения все же могут помочь замедлить распространение болезни и дать время медикам подготовиться, - пишет Washington Post.

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С самого начала ряд стран, включая США, Австралию, Японию, Сингапур и Филиппины ограничили въезд для иностранцев, которые побывали в Китае, где разместился эпицентр эпидемии. Теперь большая часть Европы ввела блокировку границ, которой не было со времен Второй мировой войны. Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия, Эстония, Португалия и Испания, а также ряд стран, которые не входят в ЕС, возобновили проверки на границе впервые с 1995 года. Италия, которая стала крупнейшим эпицентром пандемии за пределами Китая, изолирована. США запретили для большинства иностранцев, побывавших в континентальной Европе, пересекать свою границу. Потом этот запрет расширили также на Великобританию и Ирландию. Более 50 стран сейчас не позволяют иностранцам приезжать на свою территорию, отменили авиарейсы и требуют от путешественников проходить карантин. Индия отменила большинство виз.

Несмотря на то, что ограничение передвижения помогает замедлить распространение пандемии, у него есть и "другая сторона медали". В придачу к подрыву торговли в целом, что вредит экономическому росту, ограничение путешествий может сорвать поток помощи, технической поддержки и товаров, которые остро необходимы людям. Пробки на закрытых границах в пределах ЕС ставят поставки продуктов и лекарств под особый риск.

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Итальянский аграрный союз Coldiretti объявил, что многие водители грузовиков отказываются выполнять международные рейсы из-за страха, что не смогут вернуться домой. Объединенная программа ООН по борьбе против ВИЧ/СПИД объявила в феврале, что треть людей, живущих с ВИЧ в Китае, оказались перед риском остаться без лекарств из-за ограничения передвижения.

Почему блокировка в Китае считается успешной? С падением числа новых случаев заражения, ВОЗ в своем отчете за 28 февраля сделала вывод, что "жесткий подход" страны включительно с изоляцией Уханя "изменил ход эпидемии". Чиновники организации сказали, что жесткий китайский карантин дал миру 2-3 недели для подготовки к распространению вируса и уберег сотни тысяч людей от заболевания.

Почему эксперты в области здравоохранения скептически относятся к ограничению передвижения? Согласно ВОЗ, доказательства с предыдущих эпидемий в целом доказывают, что такие ограничения "неэффективные в большинстве ситуаций". Пересмотр исследований, опубликованных в 2014 году, привел к выводу, что ограничение путешествий отметилось небольшой эффективностью в предотвращении распространения гриппа. Другая оценка в январе обнаружила, что это же касается не только гриппа, но других болезней, таких как эбола и SARS. Последнее заболевание, как и COVID-19, провоцирует коронавирус.

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Некоторые исследования, которые рассматривали случаи ограничения путешествий, пришли к выводу, что в случае быстрого введения такие меры откладывали распространение вируса или пика заражения на дни, недели или даже на два месяца. Это могло дать органам здравоохранения время на подготовку к эпидемии. К примеру, они могли подготовить тесты для диагностики или провести инструктаж врачам.

В отчете за 10 марта ВОЗ отмечает, что ограничения движения людей во время вспышки COVID-19 должно быть пропорциональным к рискам для общественного здоровья. Такие ограничения должны быть короткострочными и регулярно пересматриваться, поскольку все больше информации о вирусе становится доступной.