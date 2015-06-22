Казахстанский космонавт полетит на МКС вместо британской певицы Сары Брайтман

Об этом сообщает BBC.

Кроме Аимбетова на вакантное место претендовали японский предприниматель Сатоси Такамацу и российский космонавт Сергей Прокопьев.

Британка Сара Брайтон должна была стать восьмым космическим туристом, посетившим международную космическую станцию, однако в мае отказалась от участия в полете, сославшись на сложные семейные обстоятельства.

Как сообщал УНИАН, 11 июня на Землю вернулись космонавты, задержавшиеся на МКС почти на месяц из-за падения российского "Прогресса".