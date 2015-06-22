Казахстанский космонавт полетит на МКС вместо британской певицы Сары Брайтман
18:13, 22 июня 2015Мир
922 0
Отказавшуюся от полета на МКС британскую певицу Сару Брайтман заменит казахстанский космонавт Айдын Аимбетов.
МКС пока не дождалась своего восьмого туриста
Об этом сообщает BBC.
Кроме Аимбетова на вакантное место претендовали японский предприниматель Сатоси Такамацу и российский космонавт Сергей Прокопьев.
Британка Сара Брайтон должна была стать восьмым космическим туристом, посетившим международную космическую станцию, однако в мае отказалась от участия в полете, сославшись на сложные семейные обстоятельства.
Как сообщал УНИАН, 11 июня на Землю вернулись космонавты, задержавшиеся на МКС почти на месяц из-за падения российского "Прогресса".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter