Российский министр ”парирует” слова президента Польши

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "очень странной" ситуацию с якобы имевшим место высказыванием президента Польши Леха Качиньского о том, что пока Украина и Грузия не присоединятся к плану действий по членству в НАТО, Варшава не снимет вето с переговоров между Россией и Евросоюзом по новому соглашению о сотрудничестве. Такое заявление сделал министр после переговоров с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.

"Это очень странная ситуация. Стоит отметить, что саммит НАТО в Бухаресте прошел в атмосфере самовнушения, что у России нет права вето на вступление Украины и Грузии в альянс. У нас такого права действительно нет. И мы не пытаемся завладеть таким правом", - сказал С.Лавров, отметив, что точно так же никто не вправе запретить России выражать свою точку зрения, которая заключается в том, что Россия никогда не скрывала, что выступает против расширения НАТО.

По мнению министра, расширение Североатлантического альянса существенно повлияет на геополитическую обстановку в мире. Именно поэтому, отметил министр, Россия заявляет, что будет делать все, чтобы предотвратить действия, которые могут негативно повлиять на отношения России, НАТО и других стран.

По словам С.Лаврова, высказывание Л.Качиньского может означать лишь то, что Евросоюз может применить вето в отношении мнения народа Украины, Южной Осетии и Абхазии по поводу вступления в НАТО. "Это еще одна грань того, как в некоторых европейских столицах понимают термин "евросолидарность" и как хотелось бы эту "евросолидарность" превратить в "волшебную палочку" управления современным миром", - сказал С.Лавров, отметив, что этот вопрос должен решаться прежде всего членами Евросоюза.