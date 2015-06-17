Санкции против России не повлияли на политический курс Путина - Белый дом

Об этом пишут РИА Новости.

"Санкции оказали влияние на российскую экономику, но в результате не было стратегических изменений, которые, как мы надеялись, мог бы совершить Владимир Путин", — добавил Эрнест, добавив, что, по его мнению, политика Путина заключается во "вмешательстве в ситуацию на Украине".

По словам представителя Белого дома, прогнозы развития российской экономики, курс рубля и цифры оттока капиталов показывают, что санкции против России работают.

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Журналисты просили Эрнеста также прокомментировать рейтинги Путина в России, которые составляют, по их словам, 88%. "Я не видел этот опрос. Каким бы скептиком я ни был относительно опросов в США, я думаю, что я вполне могу быть еще большим скептиком относительно опросов, которые проводятся в России", — ответил Эрнест.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, Соединенные Штаты Америки обеспокоены потоком обеспечения Россией террористов в Украине.